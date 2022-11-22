Експерт розповів, як довго багатоповерхівка може залишатися без опалення взимку

Мешканці матимуть 24 години, щоб підготуватися до з'їзду, інформує ZN.ua.

Експерт розповів, як довго багатоповерхівка може залишатися без опалення взимку
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Багатоквартирний будинок в умовах зими без опалення та електрики може функціонувати до 24 годин. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, температура мінус 5 може стати критичною точкою для забезпечення багатоповерхівок без опалення та електрики.

«При температурі -5 без електроенергії та тепла багатоквартирний будинок може функціонувати 16-20 годин", – зазначив Попенко, передає " УНН ".

Попенко зазначив, що в Україні через неузгоджені дії влади може повторитися трагедія Алчевська у 2006 році, коли все місто залишилося без опалення взимку.

Він також розповів, за яких умов в Україні може виникнути блекаут, який триватиме тиждень.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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