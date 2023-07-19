Вручення повісток: чи може її отримати військовозобов'язаний від двірника

Роз'яснення дав адвокат.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіку від 18 до 60 років, які отримують повістки. Адвокат Роман Сімутін розповів, чи законне вручення повістки, якщо її видав двірник. Про це пише видання Telegraf, інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена взагалі будь-якої логіки.

«Мало того, що формулювання свідчить проти самого ТЦК, тому що таким чином вони документально де-факто розписуються, що жодного повідомлення людина не отримувала. Думаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів», – сказав експерт.

За словами Сімутіна, з юридичної точки зору двірники не можуть займатися врученням повісток військовозобов’язаним, оскільки вони не мають таких повноважень, на відміну від начальника ЖЕКу.

«Хоч і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетесь — тоді вже неважливо, хто і яким чином її вручив», – резюмував адвокат.