Розстріл у магазині: очевидець, що вижив, розповів, що сталося, кількість жертв може зрости

Розстріл у магазині: очевидець, що вижив, розповів, що сталося, кількість жертв може зрости

У штаті Віргінія у місті Чесапік невідомий відкрив стрілянину у магазині Walmart.

У Мережі вже з'явилися кадри з місця атаки, на яких можна побачити велику кількість машин поліції та швидких.

Представник поліції Чесапіка повідомив місцевим ЗМІ, що наразі, на його думку, загинуло близько 10 людей.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

Місцеві повідомляють, що у цьому магазині завжди було багато людей:

«Раніше я жив дуже близько до цього супермаркету Walmart і багато разів робив там покупки. Це дуже жвавий магазин, тому він, певно, був переповнений. Приблизно за 5 хвилин ходьби знаходиться обласний медичний центр, а за 15 хвилин – великий травматологічний центр. Молитви за всіх причетних та їхні сім'ї».

Очевидці повідомляють, що стрілець був співробітником магазину і нібито працював нічним менеджером. За їхніми словами, чоловік спочатку вистрілив жінці в голову та вбив кількох співробітників у кімнаті відпочинку, ще понад 10 пострілів було зроблено у продуктовому відділі.

?#UPDATE witnesses are Reporting saying the Night manager "snapped", and shot a lady in head, killed multiple employees in break room, 10+ shots fired in grocery section. Shot and killed himself. 4+ fatalities. pic.twitter.com/AnBITlypay

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2022


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Брітні Спірс заговорила про розваги з минулого і стурбувала заявами: "Якась плутанина"Брітні Спірс заговорила про розваги з минулого і стурбувала заявами: "Якась плутанина"
Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ - виглядає набагато молодше свого вікуКетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ - виглядає набагато молодше свого віку
Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"
Jerry Heil оспівала мужність Залужного та непереможність українських захисників: "Це кінець російської імперії"Jerry Heil оспівала мужність Залужного та непереможність українських захисників: "Це кінець російської імперії"
"Хто половина з цих людей?": українців здивували імена фіналистів Нацвідбору на Євробачення-2023"Хто половина з цих людей?": українців здивували імена фіналистів Нацвідбору на Євробачення-2023
Блок рекламы


Похожие новости
Експерт розповів, як довго багатоповерхівка може залишатися без опалення взимкуЕксперт розповів, як довго багатоповерхівка може залишатися без опалення взимку
Розстріл пластичного хірурга в центрі Києва, нові подробиці справи: "Стежили два місяці"Розстріл пластичного хірурга в центрі Києва, нові подробиці справи: "Стежили два місяці"
Все вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства УкраїниВсе вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства України
"Це свинство": перший скандал на Нацвідборі на Євробачення-2023, дісталося Джамалі та Тіні Кароль"Це свинство": перший скандал на Нацвідборі на Євробачення-2023, дісталося Джамалі та Тіні Кароль
У Миколаєві зростає число жертв нічного ударуУ Миколаєві зростає число жертв нічного удару
Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: кількість жертв різко зросла, фотоУдар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: кількість жертв різко зросла, фото
Тарабарова оголосила про вагітність, засвітивши перші фото в цікавому становищі: "Життя переможе цей морок"Тарабарова оголосила про вагітність, засвітивши перші фото в цікавому становищі: "Життя переможе цей морок"
Дівчинка на Одещині отримала вогнепальне поранення: сусід розповів, чому вистріливДівчинка на Одещині отримала вогнепальне поранення: сусід розповів, чому вистрілив
Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."
"Що сталося з моїм життям": Джамала заінтригувала новим релізом і концертами за кордоном"Що сталося з моїм життям": Джамала заінтригувала новим релізом і концертами за кордоном
Последние новости
Подгружаем последние новости