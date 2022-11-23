Розстріл у магазині: очевидець, що вижив, розповів, що сталося, кількість жертв може зрости

Місцеві повідомляють, що у цьому магазині завжди було багато людей:
«Раніше я жив дуже близько до цього супермаркету Walmart і багато разів робив там покупки. Це дуже жвавий магазин, тому він, певно, був переповнений. Приблизно за 5 хвилин ходьби знаходиться обласний медичний центр, а за 15 хвилин – великий травматологічний центр. Молитви за всіх причетних та їхні сім'ї».
Очевидці повідомляють, що стрілець був співробітником магазину і нібито працював нічним менеджером. За їхніми словами, чоловік спочатку вистрілив жінці в голову та вбив кількох співробітників у кімнаті відпочинку, ще понад 10 пострілів було зроблено у продуктовому відділі.
?#UPDATE witnesses are Reporting saying the Night manager "snapped", and shot a lady in head, killed multiple employees in break room, 10+ shots fired in grocery section. Shot and killed himself. 4+ fatalities. pic.twitter.com/AnBITlypay