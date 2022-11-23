Розстріл у магазині: очевидець, що вижив, розповів, що сталося, кількість жертв може зрости

У штаті Віргінія у місті Чесапік невідомий відкрив стрілянину у магазині Walmart.

У Мережі вже з'явилися кадри з місця атаки, на яких можна побачити велику кількість машин поліції та швидких.

Представник поліції Чесапіка повідомив місцевим ЗМІ, що наразі, на його думку, загинуло близько 10 людей.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

Місцеві повідомляють, що у цьому магазині завжди було багато людей:

«Раніше я жив дуже близько до цього супермаркету Walmart і багато разів робив там покупки. Це дуже жвавий магазин, тому він, певно, був переповнений. Приблизно за 5 хвилин ходьби знаходиться обласний медичний центр, а за 15 хвилин – великий травматологічний центр. Молитви за всіх причетних та їхні сім'ї».

Очевидці повідомляють, що стрілець був співробітником магазину і нібито працював нічним менеджером. За їхніми словами, чоловік спочатку вистрілив жінці в голову та вбив кількох співробітників у кімнаті відпочинку, ще понад 10 пострілів було зроблено у продуктовому відділі.