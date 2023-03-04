Обмеження свободи вибору: Положинський розповів про складнощі служби в армії

Після початку повномасштабної війни в Україні багато знаменитостей вступили до лав ЗСУ, і Олександр Положинський – один із них. У травні 2022 року музикант став солдатом 47 ОМБр "Магура", після чого встиг побувати на передовій, інформує Апостроф .

В інтерв'ю ICTV екс-фронтмен гуртів "Тартак", "Був'є", "Олів'є" розповів, що для нього найскладнішим в армії стало обмеження свободи дій.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

"Я розумів, куди я йду і для чого. Я йшов мотивовано, як і більшість людей, яких я зустрічаю в армії. З іншого боку, я також розумію, що без цих обмежень армія не може функціонувати, - каже він. - Для мене в армії найважче те, що ти обмежений у свободі, свободі вибору. Змушений підпорядковуватися волі інших людей. Сам ти можеш щось вирішувати лише за певних обставин, можливо, коли тобі дається окремий наказ. В інших обставин ти постійно керуєшся статутами, приписами, наказами. Нікуди від цього не дінешся. Часто доводиться чути запитання: "Чому все так, а не інакше?" А тому що так наказали. Або не було наказу".

Положинський розповів, що у його бригаді більшість людей мотивована, а з тими, кому бракує мотивації, потрібно правильно працювати.

"В армії корисний кожен, хто туди приходить. ЗСУ - це не тільки фронт. Це дуже багато функцій у різних місцях. Навіть фахівців виключно цивільних спеціальностей там може не вистачати. Але найпочесніше - це бойові підрозділи. Думаю, що кожен громадянин України має прагнути туди потрапити, - каже Олександр. - Настане час, коли кожному поставлять питання: що ти зробив для перемоги? Відповісти, що у Фейсбуці постік написав? Буде не дуже переконливо".