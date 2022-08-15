Кличко сказав, скільки в Києві залишилося людей, та дав поради киянам на опалювальний сезон

Мер Києва Віталій Кличко закликає громадян тримати теплі речі напоготові та бути готовими до зникнення електрики та терористичних атак по газонасосних станціях. Про це він сказав в інтерв'ю виданню " Бабель ",

За словами Кличка, влада готується до усіх можливих сценаріїв. Але мешканцям столиці слід про всяк випадок тримати теплі речі під рукою.

"Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається. Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Можуть бути й перебої з електрикою", - зазначив він.

За розрахунками, у цьому випадку столиці доведеться вирішувати питання щодо забезпечення теплом до трьох мільйонів осіб.

"У березні в Києві перебували приблизно один мільйон киян, тому що переважно жінки та діти виїхали з міста, а залишилися чоловіки, які готові були чинити опір можливому вторгненню. Зараз, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, ми знаємо, що у столиці приблизно три мільйони людей. Не всі з них кияни. Сьогодні офіційно стали на облік близько 120 тисяч внутрішніх переселенців, а за нашими розрахунками, їх близько 200 тисяч. А близько одного мільйона киян ще не повернулися в місто", - повідомив мер.

Також, є очікування, що люди почнуть додатково повертатися, якщо на фронті будуть успіхи.

Щодо підготовки до опалювального сезону, тут Кличко дав більш оптимістичні оцінки.

"Газ — це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування", - зазначив він.

"Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18", - додав Кличко.

На випадок терористичних актів місто закупило генератори, паливо для цих генераторів. Проте, у першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки й школи.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - розповів мер.

Він також наголосив, що місто постійно працює над тим, щоб над столицею було створено так званий "залізний купол".

"Я як мер міста на кожній зустрічі за кордоном з нашими партнерами наголошую, що нам потрібен так званий залізний купол над столицею. І можу сказати, що сучасне західне озброєння, сучасне оснащення надходить, і поступово місто стає більш захищеним", - запевнив Кличко.

Однозначно він висловився лише щодо можливості захоплення Києва ворогом.

"Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. До того ж, ми набагато краще підготовлені і маємо значно більше ресурсів, ніж, наприклад, пів року тому. Ми бачимо, наскільки ефективно працює ППО", - зазначив Кличко, інформує ZN.ua .

Нагадаєо, старт опалювальнго сезону, в залежності від погоди, відбудеться в Україні 15 жовтня.