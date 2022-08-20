Женька зі "Сватів" чесно відповіла, чому не стала зніматися у новому сезоні проекту: "Бо..."

Анна Кошмал

Ганна Кошмал, яка зіграла роль Женьки у серіалі "Свати", чесно відповіла, чому не пішла на зйомки нового сезону проекту.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса. Зірка прославилася завдяки ролі Женьки у серіалі "Свати". Після війни Анна засудила дії росіян в Україні. Кошмал зізналася, що лише двоє з російських акторів підтримали українців. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Кошмал вирішила побалакати з фанатами.

"Друг, як ти?", - Запитала Ганна, звертаючись до українців.

"Ганна, а чому ви відмовилися від зйомок у сватах?", - запитав фанат.

"Бо все неправда і не буде ніяких зйомок", - написала у відповідь Кошмал.

"МЧ образився на жарт (не злий) ігнорує повністю... Дуже болісне таке відношення від коханого", - написала ще одна фанатка.

"Перевірити самооцінку людини дуже просто. Крикни в спину будь-кому на вулиці "ти дурень", повернеться і образиться тільки той, хто дійсно себе вважає дурнем. класний", - написала Ганна у відповіді.


Артём Батечко, politeka.net





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