Опалювальний сезон 2022: коли він розпочнеться в Україні

Верховна Рада ухвалила три закони, відповідно до яких буде можливе проходження зимового періоду з відшкодуванням різниці в тарифах. Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише «УНІАН».

Так, в Україні опалювальний сезон у цьому році розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Чернишов зазначив, що на рівні уряду було прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. Для населення цієї зими газ коштуватиме 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

"Верховна Рада прийняла три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені", – роз’яснив він.