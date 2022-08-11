Опалювальний сезон 2022: коли він розпочнеться в Україні

Мінімальний температурний рівень у приміщенні має становити не нижче 18 градусів, інформує ZN.ua.

Опалювальний сезон 2022: коли він розпочнеться в Україні
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Верховна Рада ухвалила три закони, відповідно до яких буде можливе проходження зимового періоду з відшкодуванням різниці в тарифах. Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише «УНІАН».

Так, в Україні опалювальний сезон у цьому році розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Чернишов зазначив, що на рівні уряду було прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. Для населення цієї зими газ коштуватиме 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

"Верховна Рада прийняла три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені", – роз’яснив він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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