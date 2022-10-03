У Бучі попрощалися з льотчиком, який керував легендарним "Привидом Києва": відео

Сьогодні вдень у Бучі попрощалися з Михайлом Матюшенком, який очолював "Привидів Києва".

Пілоти в небі Бучі віддавали честь під час прощальної церемонії з командиром 40-вої бригади тактичної авіації, відомих як "Привидів Києва" Михайлом Матюшенком з позивним "Дід".

??Сьогодні о 14:00 у Бучі прощаються з Михайлом Матюшенком, який очолював «Привидів Києва», літаки в небі – це прощальна церемонія, віддають честь.



Літаки проводжають в останню путь свого командира.



Вічна пам‘ять герою! pic.twitter.com/VF6CwjmkJw — Yuliia Oliinyk (@Omelchenkomzfk) October 3, 2022

"В одну із ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!", – згадують один з епізодів побратими, інформує Апостроф .

Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція".

Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали", - написав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Небо над Бучею теж прощалося з Михайлом Матюшенком , який загинув в червні цього року під час виконання бойового завдання у повітряному бою над Чорним морем.

Поховали 61-річного льотчика у Бучі на Алеї Героїв.