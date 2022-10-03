У Бучі попрощалися з льотчиком, який керував легендарним "Привидом Києва": відео

"В одну із ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!", – згадують один з епізодів побратими, інформує Апостроф.
Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція".
Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали", - написав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Небо над Бучею теж прощалося з Михайлом Матюшенком , який загинув в червні цього року під час виконання бойового завдання у повітряному бою над Чорним морем.
Поховали 61-річного льотчика у Бучі на Алеї Героїв.