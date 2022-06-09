"Ваш родственник в больнице": в Киеве задержали телефонного афериста, зарабатывавшего на стариках

В Киеве задержали мошенника, который выманил у пенсионера более 70 тысяч гривен, солгав, что его невестка находится в больнице и нуждается в немедленном медицинском вмешательстве, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале.

Так, сообщница 39-летнего преступника позвонила по телефону 88-летнему мужчине на домашний телефон и сообщила, что его невестка попала в ДТП и требует немедленного дорогостоящего лечения. После этого женщина передала трубку своему сообщнику, который представился врачом и подтвердил ее слова.

Находясь в состоянии взволнованности от услышанного, пенсионер согласился отдать все свои сбережения в сумме 76 тысяч гривен и передал лично в руки мошеннику. Получив средства, мужчина пытался скрыться, однако благодаря оперативной реакции правоохранителей его быстро задержали и изъяли средства.

Задержанному доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.