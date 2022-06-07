В Киеве вспыхнуло общежитие, примчались спасатели: что известно о жертвах и пострадавших

В Киеве вспыхнуло общежитие, в котором на момент ЧП находились десятки людей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

Пожар произошел в Соломенском районе столицы.

«На место вызова были направлены пожарные 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что на 1 этаже в одной из комнат общежития возник пожар. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей и тушению пожара», - рассказали спасатели об огненном ЧП, произошедшем вечером 6 июня.

Всего из здания было эвакуировано около 40 человек.

«На месте работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава», - уточнили спасатели.

В результате пожара в комнате повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок. Также уточняется, что жертв и пострадавших нет, а причину пожара должны установить правоохранители.