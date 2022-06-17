Вражеский обстрел оборвал жизни отца и сына из Кривого Рога: что известно о трагедии

Под Черниговом в результате вражеской атаки погибли защитники из Кривого Рога – Андрей и Антон Щербаковы.

Они приходились друг другу отцом и сыном. Об этом сообщает издание «Свои».

Криворожане служили в воинской части А7014 Сухопутных войск ВСУ. 17 мая около 5:00 вражеская авиация выпустила четыре ракеты по поселку Десна, где расположен военный центр. Две ракеты попали в здание. В результате удара погибли 87 человек, в том числе Андрей и Антон Щербаковы.

Андрею Щербакову было 50 лет, его сыну Антону всего 27. Оба защитника похоронены в Кривом Роге.