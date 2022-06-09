Выбрал не Европу, а Украину: Роднянский назвал причину развода своего сына с роSSийской актрисой

Александр Роднянский прокомментировал слова своей бывшей невестки Янины Студилиной о разводе. РоSSийская актриса заявила, что рассталась с сыном украинского продюсера из-за войны в Украине, и что Александр Роднянский-младший "выбрал жизнь в Европе", а она решила остаться в Москве, информирует Апостроф.

Режиссер, который практически не говорит о личной жизни в соцсетях, опубликовал в Instagram пост, в котором решил высказаться на эту тему. По его словам, обстоятельства развода обстоят несколько иначе, нежели рассказала Студилина.

Янина Студилина
Фото: instagram.com/yanina_studilina

"Янина в своем интервью, ставшем основанием для многих публикаций, сказала: "Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мои? бывшии? супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в РоSSии". Под уклончивой фразой о "последних событиях", как это часто бывает в РоSSии, подразумевается война в Украине. И в связи с этой фразой, слова о том, что мой сын "выбрал жизнь в Европе", звучат, по меньшей мере, странно", - пишет Роднянский.

"В момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю своей родной страны, Александр, будучи доктором экономических наук и профессором Кембриджа, выбрал не Европу, а Украину. Он взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде президента Зеленского, советником которого он является", - рассказал продюсер.

Сын Александра Роднянского
Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

По его словам, 24 февраля сын был в Киеве, и именно от него Роднянский услышал о начале полномасштабной войны. "Во время нашего разговора я слышал взрывы роSSийских бомб и ракет. С тех самых пор Александр со своей страной".

Он отметил, что развод - грустное событие для любой семьи, вместе с тем Янина всегда будет ее частью, поскольку является матерью его прекрасной внучки Ани.

Александр Роднянский с невесткой и внучкой
Фото: instagram.com/yanina_studilina


Наталья Лавринец, Апостроф





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