Зірка "Папіка" Петрожицька назвала причину сварок із хлопцем, з яким тепер живе: "Розумієте…"

Українська акторка і виконавиця головної жіночої ролі в серіалі «Папік» Дар’я Петрожицька виїхала з України до Німеччини.

Акторка дуже сумує за рідним містом Києвом і зізнається, що у нову для неї країну не інтегрується.

«Не можу сказати, що живеться на новому місці, бо думками я завжди і все одно вдома, в Києві. Я не інтегруюсь, якщо чесно. Я, по суті, спілкуюсь тільки з українцями», - зізналася акторка в інтерв'ю ЖВЛ.

Як виявилося, після повномасштабного вторгнення росії в Україну акторка обрала Німеччину, тому що там мешкає її коханий.

Відомо, що його звати Олексій, він українець, з Харкова, але вже 9 років мешкає у Німеччині. Петрожицька не приховує – в них бувають сварки.

«Розумієте, коли люди починають жити разом і ще й така обставина, як війна. Вона нас, буває, і зближує, а буває і навпаки, тому що я, особливо на початку, була постійно в новинах. І були сварки, мовляв «Даш, трошки давай заспокойся, трошки дай собі пожити». Я, особливо на початку, коли сюди приїхала, боялася собі дозволити жити своє життя, піти на вулицю, пройтися, чи випити кави», - зізналася акторка.

За її словами, Олексій спонукає її до життя.