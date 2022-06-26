Дядько і племінник з Кривого Рогу віддали життя за Україну: "Не чекали, а діяли"

У бою за вільну Україну загинули дядько та племінник з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Як повідомляє Перший міський, про бійців Руслана Майданика та Миколу Ткачова тепло згадують рідні, колеги. Дядько та племінник служили у 92 окремій механізованій бригаді.

Руслан Майданик добре відомий у Кривому Розі, як вболівальник з об’єднання «Тільки Кривбас». Друзі описують його душу компанії та людину, з якою їздили за футбольною командою Україною та по Європі.

«Неймовірно позитивний і завжди готовий допомогти», - так говорили про Руслана люди, які знали його особисто. У мирний час він був представником команди вболівальників «Ультрас Кривбас», місцевого футбольного клубу. Завжди активний, свідомий, душа компанії. Під час служби тягнувся за досвідченим дядьком і мав таку ж козацьку вдачу.

Про Миколу Ткачова кажуть, що він був чоловіком, який ніколи не підведе. Представляв собою когорту воїнів, які не чекали, а діяли, «гризли», щоб тільки був результат.