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2022-06-14
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
В Кривом Роге трагически оборвалась жизнь 15-летней девушки.
Инцидент произошел в микрорайоне Заречный в ночь на 14 июня. Об этом сообщает местное издание "Свои".
Девочка выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте.
Предварительно, в квартире на 7-м Заречном была вечеринка – три девушки и парень отдыхали без взрослых. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
По предварительной информации, семья погибшей приехала в Кривой Рог из другого города.
Тарас Галушко, politeka.net