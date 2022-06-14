Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии

скорая, врачи

В Кривом Роге трагически оборвалась жизнь 15-летней девушки.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречный в ночь на 14 июня. Об этом сообщает местное издание "Свои".

Девочка выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте.

скорая помощь, врачи

Предварительно, в квартире на 7-м Заречном была вечеринка – три девушки и парень отдыхали без взрослых. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

По предварительной информации, семья погибшей приехала в Кривой Рог из другого города.

скорая помощь, врачи

 


Тарас Галушко, politeka.net





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