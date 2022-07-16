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2022-07-16
Чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі, фото: "Гучно кричали"
В Кривому Розі на одній з вулиць літній чоловік з пневматичного пістолету стріляв по тваринах.
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Чоловік стріляв по безпритульним тваринам, а саме котах, через те, що вони голосно кричали.
На щастя, у пенсіонера погано з прицілом, тому жодна тварина не постраждала. На місце події прибули патрульні, котрі затримали чоловіка та провели з ним профілактичну бесіду.
Алексей Ионов, politeka.net