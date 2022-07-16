Чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі, фото: "Гучно кричали"

поліцейські, люди

В Кривому Розі на одній з вулиць літній чоловік з пневматичного пістолету стріляв по тваринах.

Про цеповідомляє «Дніпро Оперативний».

Чоловік стріляв по безпритульним тваринам, а саме котах, через те, що вони голосно кричали.

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На щастя, у пенсіонера погано з прицілом, тому жодна тварина не постраждала. На місце події прибули патрульні, котрі затримали чоловіка та провели з ним профілактичну бесіду.


Алексей Ионов, politeka.net





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