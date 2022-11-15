Сотні шахтарів опинилися під землею у Кривому Розі: розпочато рятувальну операцію

Сотні шахтарів опинилися під землею у Кривому Розі: розпочато рятувальну операцію

Мер Кривого Рогу Олександр повідомив, що зараз із шахтарями, які застрягли у шахтах, після ракетної атаки росіян.

Як пише Politeka.net , росія 15 листопада знову запустила по Україні 90 ракет, цілячись по енергооб'єктах. Стало відомо, що 70 з них вдалося збити, але деякі досягли все-таки своїх цілей.

Голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко після цього розповів , що ракети попали по енергооб'єктах Кривого Рогу.

Валентин Резниченко

"Росіяни потрапили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Через масований ворожий удар ситуація в енергосистемі складна", - написав Резніченко.

Після цього мер Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів , що через відсутність електрики шахтарі залишилися під землею.

"Під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457 людей. Під землею ще 109 людей. Реально потрібно кілька годин. Застосовуються контрвантажі та ручні лебідки", - заявив Вілкул.


Артём Батечко, politeka.net





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