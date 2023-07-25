В Охматдиті провели унікальну операцію з видалення пухлини в мозку, яка заважала дитині повноцінно розмовляти

Під час операції 16-річна пацієнтка перебувала у свідомості.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні провели унікальну операцію - 16 річній дівчині, видалили пухлину на мозку, яка вже спричинила порушення в мовленні. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я, інформує ZN.ua.

В Охматдиті провели унікальну операцію з видалення пухлини в мозку, яка заважала дитині повноцінно розмовляти
© Прес-служба Міністерства охорони здоров’я України

Нейрохірурги застосували унікальну анестезію та багато нових методик, під час яких пацієнтка перебувала у свідомості. Це друга в Україні подібна операція, яку провели дитині.

"Ми застосували комплекс унікального обладнання, що є в Охматдиті: станцію планування операції, нейронавігацію, ультразвуковий деструктор, мікроскоп з флюоресценцією (введено контрастну речовину, що під ультрафіолетом підсвічувала пухлину) та інтраопераційний УЗД-контроль", — розповів Павло Плавський, завідувач відділення нейрохірургії дитячої лікарні.

На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а коли нейрохірурги проводили основний етап — у свідомості. Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення. Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.

Вже через дві години у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО Даша самостійно стала на ноги, мала змогу пити та їсти все, що захоче. А проблеми з мовленням зникли одразу після операції.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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