Скандал з "Дизель шоу" не вщухає, Еллерт заступився за ображену Мішину: "Немає мозку?"

Скандал з "Дизель шоу" не вщухає, Еллерт заступився за ображену Мішину: "Немає мозку?"

Юморист Александр Эллерт, бывший Ксении Мишиной, тоже высказался вокруг скандала с Дизель шоу.

Як пише Politeka.net , Єгор Крутоголов , художній директор "Дизель шоу", нещодавно опублікував пост про контентмейкера Миколу Федосенкова, який не може отримати гроші за свою роботу від "Дизель студіо".

Деякі зірки, включаючи Ксенію Мішину, заступилися за контентмейкер.

"Такі вчинки, напевно, через букву Z у логотипі?", написала Мішина в сторіс.

Після цього Крутоголов висловився і про Ксенію.

Не залишився осторонь і колишній Мішиної - Олександр Еллерт. Він прокоментував публікацію продюсера "Дизель шоу" Олександра Бланара. Адже той висловився образами у бік Ксенії.

"У людини в лобовій частині мозку розташовуються такі центри, які відповідають за вміння писати та розмовляти.

І ось прочитав я те, що він написав і не можу зрозуміти, у цього алєші немає цих центрів? чи немає мозку?

чи спека?", - написав Еллерт у себе на сторінці.


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Відстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документиВідстрочка від мобілізації: у кого військкомати відмовляються приймати документи
На Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихіїНа Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихії
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
"Це просто жесть": Булітко з "Дизель шоу" вразила українців кадрами з місця трагедії"Це просто жесть": Булітко з "Дизель шоу" вразила українців кадрами з місця трагедії
Світлана Лобода переписала своє майно у РФ на охоронця: співачка відповіла на чуткиСвітлана Лобода переписала своє майно у РФ на охоронця: співачка відповіла на чутки
Блок рекламы


Похожие новости
Немає мозку? Еллерт публічно заступився за Мішину після образи керівників "Дизель Шоу"
Мішина жорстко відповіла Крутоголову після скандалу з "Дизель шоу": "Дуже гидко, брудно..."Мішина жорстко відповіла Крутоголову після скандалу з "Дизель шоу": "Дуже гидко, брудно..."
Новий виток у скандалі навколо «Дизель Шоу»: сестра покійної Поплавської перервала мовчанняНовий виток у скандалі навколо «Дизель Шоу»: сестра покійної Поплавської перервала мовчання
Кароль несподівано повернулася до України та показала перші фото на Батьківщині: "Біль не вщухає"Кароль несподівано повернулася до України та показала перші фото на Батьківщині: "Біль не вщухає"
Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."
Люди перуть у калюжах: Олександр Еллерт показав моторошне фото з окупованого МаріуполяЛюди перуть у калюжах: Олександр Еллерт показав моторошне фото з окупованого Маріуполя
Сина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалуСина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалу
В Одесі вигнали дітей з приміщення під час повітряної тривоги: на скандал відреагували в меріїВ Одесі вигнали дітей з приміщення під час повітряної тривоги: на скандал відреагували в мерії
Скандал в больнице Одессы: у раненых военных требовали покупать лекарства, деталиСкандал в больнице Одессы: у раненых военных требовали покупать лекарства, детали
После скандала с поддельной справкой Алина Паш заявила, что не помнит, как попала в Крым в 2015 годуПосле скандала с поддельной справкой Алина Паш заявила, что не помнит, как попала в Крым в 2015 году
Последние новости
Подгружаем последние новости