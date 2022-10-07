Ласточкін зізнався, що написали йому брат і батько з росії: "Від мозку вже нічого не залишилося"

Ласточкін зізнався, що написали йому брат і батько з росії: "Від мозку вже нічого не залишилося"

Ігор Ласточкін вважає, що його батько отупів через тривале вживання алкоголю.

Батько та брат популярного українського коміка та актора Ігоря Ласточкіна живуть на росії. При цьому вони ігнорують усе, що відбувається в Україні, і не бажають говорити про війну. Гуморист в інтерв'ю Аліні Доротюк розповів докладніше про батька та брата, які живуть на росії.

Ігор Ласточкін вважає, що його батько отупів через тривале вживання алкоголю. Тому він легко піддається пропаганді кремлівських пропагандистів. Щодо брата, то український комік каже, що тому байдужа не лише війна в Україні, а й взагалі все навколо нього.

"З дитинства мріяв, щоб він кинув пити. Він міг іноді розпускати руки, але насильства не було. До нас з братом він не ліз. Робив безлад, міг бомжа привезти додому... Він вилікувався, але так довго вживав, що від мозку вже нічого не залишилося. Він дуже швидко підсів на російську пропаганду, надсилав мені посилання на якихось "експертів", російських політологів... Потім перейшов на Соловйова, надсилав мені будь-яку дичину", - згадав Ігор Ласточкін.

Коли почалася повномасштабна війна, родичі з країни-агресора навіть не написали йому. Тільки в березні Ласточкін наважився зв'язатися з ними першим.

"На другий тиждень написав: "Ви, тварюки, вам взагалі по * ер, що у нас тут відбувається? Що зі мною?" Вони відповіли: "Мама сказала тобі не писати". Мама відразу зрозуміла, що я хочу всіх їх розірвати за їхню бездіяльність, боягузтво", - з усмішкою прокоментував Ігор Ласточкін .


Александра Павленко, politeka.net





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