Зак Ефрон злякав своїм новим обличчям після чуток про невдалу пластичну операцію

Відомий американський актор Зак Ефрон зробив рідкісний вихід у світ. Вперше за три роки він прикрасив червону доріжку. І вся увага була прикута до його нового обличчя.

Декілька років поспіль він був визнаний найкрасивішим актором усіх часів. Але це змінилося. Подейкують, зірка фільму "Рятувальники Малібу" зробив невдалу пластичну операцію. Виглядає артист справді зовсім інакше, і шанувальники були здивовані, коли побачили його нові фото.

Десь три роки тому Мережу облетіло фото Зака Ефрона, на якому він був зовсім не схожий на себе. Шанувальники та пластичні хірурги активно обговорювали, що ж сталося з обличчям зірки. Хтось стверджував, що актор зробив невдалу підтяжку, хтось, що бджоли покусали, а хтось, що у нього була стоматологічна операція, і розпухло обличчя.

За словами самого актора, кілька років тому він зламав щелепу. Він бігав своїм домом в одних шкарпетках, послизнувся і вдарився обличчям об гранітний фонтан. Прийшовши до тями, він побачив, що його щелепа просто звисає з лиця. Зак Ефрон стверджує, що після операції у нього збільшились м'язи щелепи.

Виглядає актор справді дивно і зовсім не схожий на себе колишнього. Через свій зовнішній вигляд він перестав виходити у світ і публікувати нові фото.

Днями Зак Ефрон прилетів до Торонто на прем'єру свого нового фільму "Найбільший пивний забіг", в якому він зіграв разом з Расселом Кроу та Біллом Мюрреєм. Нові фото просто шокували його шанувальників.

"О, Боже, Зак", "Навіщо, Зак, навіщо?", "Це філери?", "Що за чорт!?",

"Він виглядає як мультяшний герой самого себе", "Серйозне питання, у мене немає наміру образити, але, що трапилося з його обличчям? Я не впевнена, що у всьому провиною є процес старіння",

"Він виглядає набагато старшим", "Що ця людина зробила зі своїм обличчям?", "Сподіваюся, він щасливий, і я бажаю йому всього найкращого", - пишуть користувачі в соцмережах.

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