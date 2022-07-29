Огневич заговорила про страх залишитися самотньою до кінця життя: "Відчуваєш себе неповноцінною"

Злата Огневич

Співачка додала, що чоловік потрібен жінці для щастя і любові.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич була учасницею популярного романтичного шоу "Холостячка". Після цього багато користувачів мережі почали просити у неї порад, які стосуються стосунків із чоловіками. Артистка із задоволенням дає відповіді на їхні запитання у своїх Сторіз-Інстаграм.

Зокрема, артистка Злата Огневич вирішила розібрати один із головних жіночих страхів – залишитися однією без чоловіка.

"Продовжую розбирати жіночі страхи. Коли почуваєш неповноцінною без чоловіка, то потрібно шукати причину в собі. Жінки, ви самі по собі цілісні. Не факт, що чоловік заповнить ваші прогалини самотності та невпевненості. Навіть у великій родині можна почуватися спустошеною і самотньою", - зазначила Злата Огневич.

Співачка додала, що чоловік потрібен жінці для щастя і любові, а не для того, щоб заповнити порожнечу всередині.

"Коли ви знайдете опору всередині себе, тоді і відчуєте себе цілісною. Все, що тобі потрібно, є в тебе всередині. Не варто гнатися за щастям по світу. Воно вже є в тобі", - заявила Злата Огневич.


Александра Павленко, politeka.net





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