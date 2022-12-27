Застав дружину у сусіда: сімейна драма розігралася на Рівненщині, все закінчилося трагічно
Біля Рівного чоловік випадково вбив сусіда, у якого його дружина випивала.
Так, 45-річний житель села Великі Межиричі другого грудня ввечері повернувся з відрядження та в пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким часто випивала.
Побачивши її у сусіда чоловік розлютився і кілька разів ударив суперника в голову.
Ще один удар, за словами зловмисника, він повинен був завдати в груди, але через відсутність електроенергії випадково потрапив у шию.
Через два дні до будинку прийшов 67-річний брат власника будинку, на ліжку без ознак життя виявив 69-річного чоловіка.
Слідчі повідомили 45-річного мешканця села Великі Межиричі про підозру у скоєнні вбивства з необережності за частиною 1 статті 119 КК України.
За вчинене йому може загрожувати обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.
Раніше у Києві чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, за пограбування переселенця із Сумщини.
Так, Печерською окружною прокуратурою Києва направлено до суду обвинувальний акт щодо 30-річного уродженця м. Шостка Сумської області за фактом скоєння розбійного нападу в умовах воєнного стану.
Злочин стався 29 жовтня 2022 року у Печерському районі столиці.
57-річний вимушений переселенець, який переїхав до Києва з Сєвєродонецька після широкомасштабного вторгнення Росії, перебував на зупинці громадського транспорту. До нього підійшов зловмисник і вимагав віддати мобільний телефон.
Отримавши відмову, молодик побив чоловіка, вихопив телефон і намагався втекти. Зловмисника було затримано.
За вчинене чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.