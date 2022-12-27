Застав дружину у сусіда: сімейна драма розігралася на Рівненщині, все закінчилося трагічно

Біля Рівного чоловік випадково вбив сусіда, у якого його дружина випивала.

Так, 45-річний житель села Великі Межиричі другого грудня ввечері повернувся з відрядження та в пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким часто випивала.

Побачивши її у сусіда чоловік розлютився і кілька разів ударив суперника в голову.

Ще один удар, за словами зловмисника, він повинен був завдати в груди, але через відсутність електроенергії випадково потрапив у шию.

Через два дні до будинку прийшов 67-річний брат власника будинку, на ліжку без ознак життя виявив 69-річного чоловіка.

Слідчі повідомили 45-річного мешканця села Великі Межиричі про підозру у скоєнні вбивства з необережності за частиною 1 статті 119 КК України.

За вчинене йому може загрожувати обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Раніше у Києві чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, за пограбування переселенця із Сумщини.

Так, Печерською окружною прокуратурою Києва направлено до суду обвинувальний акт щодо 30-річного уродженця м. Шостка Сумської області за фактом скоєння розбійного нападу в умовах воєнного стану.

Злочин стався 29 жовтня 2022 року у Печерському районі столиці.

57-річний вимушений переселенець, який переїхав до Києва з Сєвєродонецька після широкомасштабного вторгнення Росії, перебував на зупинці громадського транспорту. До нього підійшов зловмисник і вимагав віддати мобільний телефон.

Отримавши відмову, молодик побив чоловіка, вихопив телефон і намагався втекти. Зловмисника було затримано.

За вчинене чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.