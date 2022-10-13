"Сталася біда": у США трагічно загинула біженка з України, залишилося троє дітей

У США розпочали збирання грошей на похорон для родини українки Ганни Дудник, чиє життя трагічно обірвалося 7 жовтня.

Про нещастя розповіли у спільноті Florida for Ukraine.

«Сталася біда… 7 жовтня біженка з України Ганна Дудник загинула у жахливій залізничній катастрофі – її збив поїзд 163rd st, North Miami Beach», - повідомили на сторінці.

Відомо, що Ганна та її сім'я через війну менше двох місяців тому були змушені залишити рідну домівку та шукати притулок у США .

«Вона завжди хотіла мирного неба над головою у її дітей. У неї залишився чоловік та троє дітей 13, 12 та 10 років. Наша організація вирішила розпочати збір коштів, щоб допомогти сім'ї Ганни. Кошти, зібрані від імені сім'ї неприбутковою організацією 501c3 Florida for Ukraine, Florida for Ukraine 100% коштів підуть на поховання (родина поки що в стані шоку) та невідкладні сімейні витрати», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що чоловік Анни та її діти зараз зупинилися у хрещеної мами двох дітей.