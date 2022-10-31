Таксист із ножем атакував пасажирку у Києві: все закінчилося сумно

Таксист із ножем атакував пасажирку у Києві: все закінчилося сумно

У Києві таксист завдав пасажирці ножового поранення в груди.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Києва.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшла інформація, що на вулиці Володимирській чоловік завдав ножових поранень жінці та вкрав речі.

Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що жінка замовила таксі, проте під час поїздки у неї виник конфлікт з водієм. Таксист висадив пасажирку на вулиці Володимирській та вдарив її ножем у груди, після чого відібрав мобільний телефон.

Пасажирку госпіталізовано. Таксиста затримано. Під час обшуку в машині знайшли мобільний телефон постраждалої жінки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, скоєний в умовах воєнного стану, або пов'язаний із завданням тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранту загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років із конфіскацією майна.


Алексей Ионов, politeka.net





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