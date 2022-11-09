У Карпатах чоловіки, рятуючи дитину, самі опинилися у пастці: "Камені мокрі, а вода холодна"

У Карпатах дівчинка та двоє чоловіків потрапили у біду, яка могла обернутися трагедією.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, жителі Яремче побачили, що у річку Прут впала дитина і кинулися на допомогу.

Намагаючись врятувати дівчинку, двоє чоловіків і самі опинилися у пастці.

«На місце оперативно прибули рятувальнки 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевого пошуково-рятувального відділення. На камені посеред річки, неподалік водоспаду знаходилися двоє чоловіків з маленькою дівчинкою», - розповіли рятувальники про перебіг подій.

За їх словвами, швидка течія могла знести людей у водоспад, тому діяти треба було миттєво.

Страхуючи один одного, рятівники перейшли поміж камінням воду, глибиною 1 метр, та дістались до людей. Дитину вони перенесли на руках і передали медикам.

«Дорослим чоловікам було небезпечно переходити воду самотужки. Каміння було мокрим, а вода - холодна, існувала загроза потрапляння у водоспад. За допомогою рятувальної мотузки чоловіків доправили на берег», - повідомили в ДСНС.