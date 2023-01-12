Маша Єфросиніна пригадала, як колишні чоловіки ображали її через зайву вагу

До шлюбу з бізнесменом Тимуром Хромаєвим Маша Єфросиніна мала стосунки з токсичними людьми. Колишні обранці телеведучої ображали її через зайву вагу, принижували, вказували на недоліки, інформує Апостроф.

У свіжому випуску YouTube-проекту "Дорослі дівчата" знаменитість згадала, як 20-25 років тому була жертвою психологічного приниження. За словами Єфросиніної, кожні її сексуальні стосунки супроводжувалися образливими фразами.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Боже, які у тебе ляшечки", "О, у тебе целюліт? Тобі 20 років, а у тебе целюліт?", "А я бачу по телевізору, що ти пухкенька, але в житті ти така товстенька", "Ой, кажуть, що кадр додає ваги, але він не додає ваги, ти у житті така", - неодноразово чула Маша в ліжку.

Телеведуча зізналася, що пам'ятає кожного кривдника, але вона не може пояснити, чому дозволяла чоловікам принижувати себе. "Я це "ковтала" і багато років ходила до психотерапевта", - зізнається вона.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Своєю історією Маша Єфросиніна хоче донести до всіх дівчат, щоб вони не повторювали її помилок.

"Кажіть "ні" токсичним чоловікам, скажіть "ні" токсичним стосункам, приниженням, глузуванням, образам, - закликає телеведуча. Говоріть цьому тверде "ні", тому що є одна на це відповідь: це не зміниться, це не розсосеться, він не стане іншим, він буде продовжувати так поводитися з вами".


Наталка Лавринець, Апостроф





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