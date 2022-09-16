Alyosha чесно розповіла про заробітки та витрати в США, де життя дуже дороге: "Ми не платимо..."

Alyosha, Алеша

Співачка Alyosha, яка одружена з солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополем, розповіла, на які кошти живе у штатах.

Українська співачка Alyosha разом із дітьми перебуває в США, де життя досить дороге. Як розповів чоловік вокалістки Тарас Тополя на потреби сім'ї необхідно близько 3000 доларів.
В інтерв'ю для YouTube канал "Люкс ФМ" артистка відповіла, як зараз заробляє.

«Іноді у мене бувають корпоративні виступи. Для англомовних я ще не співала, переважно це українці, які давно живуть у штатах і дізналися про моє перебування. Через мого концертного директора вони домовляються зі мною про виступ», – розповіла вона.

В США уже давно живет мама Тараса, которая строит там жизнь со своим нынешнем мужем Алексом, поэтому семье певицы намного проще. Они едят ту еду, которую покупает свекровь, не платят за аренду жилья и коммунальные услуги. Поэтому особых трат у них нет.

«Мы не платим за проживание. Одежда? Как-то только мы прилетели, очень много знакомых собрали для нас одежду, для меня и детей. Единственное, на что я могу потратится это одежда, в которой я выступаю, обувь для детей, какие-то сладости», - призналась она.

Alyosha утверждает, что траты зависят от месяца. Иногда они могут потратить до 1500 долларов, а бывает – всего 300.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.


Ирина Юрченко, politeka.net





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