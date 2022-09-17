У Кривому Розі підтоплення житлових будинків ліквідували, триває ремонт дамби

На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, інформує ZN.ua.

У Кривому Розі підтоплення житлових будинків ліквідували, триває ремонт дамби

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Кривому Розі ліквідували підтоплення будинків в результаті ракетного удару по гідротехнічних спорудах, ремонтні роботи з греблею тривають,

"На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається на всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, ліквідовано. Тривають ремонтні роботи з греблею, але це вже не впливає на безпеку людей. Незабаром завершимо роботи і з нею", - зазначив Тимошенко у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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