У Кривому Розі підтоплення житлових будинків ліквідували, триває ремонт дамби

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Кривому Розі ліквідували підтоплення будинків в результаті ракетного удару по гідротехнічних спорудах, ремонтні роботи з греблею тривають,

"На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається на всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, ліквідовано. Тривають ремонтні роботи з греблею, але це вже не впливає на безпеку людей. Незабаром завершимо роботи і з нею", - зазначив Тимошенко у Telegram.