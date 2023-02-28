Мобілізація в Україні триває: чи можуть призвати військовозобов'язаного, який має поганий зір
Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, який має поганий зір.
Так, юрист Костянтин Гритчин повідомив , що проблеми із зором зазначені у статті 31 Розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності військової служби.
Це розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення відчуття кольору тощо).
Залежно від тяжкості захворювання, статті Розклад хвороб поділяється на 4 підгрупи:
- "а": непридатний до військової служби за винятком з військового обліку;
- "б": непридатність чи обмежена придатність встановлюється індивідуально;
- "в": придатність чи обмежена придатність встановлюється індивідуально;
- "Г": придатні до служби.
Стаття 31 складається з:
- 31-а - гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота; відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче, або гострота зору обох очей 0,2 і нижче;
- 31-б - гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота; відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гострота зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1;
- 31-в - гострота зору одного ока 0,4 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1;
- 31-г - дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.
Для придатності до військової служби гострота зору далі з корекцією повинна бути не нижче 0,5 на одне око і 0,1 на друге око або не нижче 0,4 на обох очах.
Особи, які користуються контактними лінзами, повинні мати окуляри, гострота зору в яких дозволяє забезпечити виконання службових обов'язків.
Таким чином, для встановлення придатності потрібно пройти військово-лікарську комісію.