У Кривому Розі вода в річці Інгулець стала червоною: подробиці та фото

У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Вода в річці Інгулець, де розташовані Войнівське, Іскрівське та Карачунівське водосховища, почервоніла.

Про це повідомляє місцеве видання 1 kr.ua, інформує Апостроф .

Окрім того, рівень води спочатку піднявся до 2 метрів після ударів ракетами "Кінжал" та "Калібр", внаслідок чого було підтоплено 112 будинків, але наразі вода вже трохи спала.

Телеграм-канал "ХД ДНЕПР" також публікує фото червоної води у річці Інгулець.

Для засипання шлюзів підприємства міста надали понад 50 вантажівок з бутом, суглинком і щебенем. Фахівці вже засипали шлюзи враженої ракетами гідротехнічної споруди.

За інформацією очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, на гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста наразі стабілізовано, йдеться у повідомленні.