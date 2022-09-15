В Кривому Розі почала відступати вода після затоплення

У Кривому Розі почала спадати вода в річці Інгулець, яка вийшла з берегів після російської атаки по гідротехнічних спорудах, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

«В результаті злагоджених дій наших служб, вода відходить. Це вже можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева. Вчора там максимальний рівень води сягав 190 см, зараз – 65 см. І ця позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі», - повідомив він.

Зокрема близько обіду фахівцям вдалось завершили роботи з установки чергового затвору, що вплинуло на об’єм витоку води.

Зараз підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали та ще семи будинках Центрально-Міського району. Натомість досі залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Роботи з ліквідації тривають повним ходом.