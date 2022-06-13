В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии

В понедельник, 13 июня, в озере под Киевом обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, информирует Апостроф .

На пульт дежурного "горячей линии" "101" поступило сообщение о том, что в озере Дидоровка Голосеевского района столицы, плавал мужчина и исчез из виду и долго не появлялся.

В ходе поисковых работ было установлено, что в 10 метрах от берега озера на глубине 3-х метров находится тело мужчины.



Осторожно!!! Кадры содержат элементы 18+!!!

Водолазы достали из воды тело мужчины 1985 года рождения - причины и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.