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2022-06-13
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
В понедельник, 13 июня, в озере под Киевом обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщил в Facebook пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, информирует
На пульт дежурного "горячей линии" "101" поступило сообщение о том, что в озере Дидоровка Голосеевского района столицы, плавал мужчина и исчез из виду и долго не появлялся.
В ходе поисковых работ было установлено, что в 10 метрах от берега озера на глубине 3-х метров находится тело мужчины.
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Евгений Устименко, Апостроф