В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии

В понедельник, 13 июня, в озере под Киевом обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, информирует Апостроф.

На пульт дежурного "горячей линии" "101" поступило сообщение о том, что в озере Дидоровка Голосеевского района столицы, плавал мужчина и исчез из виду и долго не появлялся.

В ходе поисковых работ было установлено, что в 10 метрах от берега озера на глубине 3-х метров находится тело мужчины.

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Водолазы достали из воды тело мужчины 1985 года рождения - причины и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.


Евгений Устименко, Апостроф





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