Кінофестиваль в укритті вирішили провести в одному з українських міст

У програмі такі фільми, як "Додому" Нарімана Алієва, "Стоп-Земля", Катерини Горностай, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча та низка інших, інформує ZN.ua.

Наприкінці липня в одному з укриттів Миколаєва відбудеться кінофестиваль "Тактична пауза". Про це повідомили на Facebook-сторінці Української Кіноакадемії.

Фестиваль "ініційований та організований кіножурналістом Alex Malyshenko та координатором волонтерів Громадської організації "ДОФ" Dmytro Davydenko".


Оксана Коваль, ZN.ua





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