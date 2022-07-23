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2022-07-23
Кінофестиваль в укритті вирішили провести в одному з українських міст
У програмі такі фільми, як "Додому" Нарімана Алієва, "Стоп-Земля", Катерини Горностай, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча та низка інших, інформує
Наприкінці липня в одному з укриттів Миколаєва відбудеться кінофестиваль "Тактична пауза". Про це
Фестиваль "ініційований та організований кіножурналістом Alex Malyshenko та координатором волонтерів Громадської організації "ДОФ" Dmytro Davydenko".
Оксана Коваль, ZN.ua