В Ірпені відкрили нове модульне містечко
В містечку проживатимуть родини, які втратили житло.
В Ірпені відкрили модульне містечко, розраховане на проживання 144 осіб. Тут проживатимуть мешканці Ірпеня, які втратили свої домівки внаслідок війни. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує
"За участі Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Фінляндія Яакко Лехтовірта, заступниці міністра Мінінфраструктури Наталії Козловської та голови Ірпенської громади Олександра Маркушина відкрили 12 будиночків по 3 квартири в кожному. В одній такій квартирі можуть проживати 4 людини. Усі роботи виконані українською стороною, а наші партнери з Фінляндії надали безпосередньо будиночки", - написав Кравченко в
У містечку проживатиме 141 особа, серед яких 42 дитини. Зокрема, багатодітні родини, сім’ї загиблих, люди з інвалідністю, соціальні працівники, родини військових.
Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що модульні містечка для переселенців не довели своєї ефективності. На сьогодні в Україні розгорнуто 25 модульних містечок, де живуть п’ять тисяч людей, і їх зведення триває.