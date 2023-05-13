В Ірпені відкрили нове модульне містечко

В містечку проживатимуть родини, які втратили житло.

В Ірпені відкрили модульне містечко, розраховане на проживання 144 осіб. Тут проживатимуть мешканці Ірпеня, які втратили свої домівки внаслідок війни. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує ZN.ua.

В Ірпені відкрили нове модульне містечко
© Київська обласна державна адміністрація

"За участі Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Фінляндія Яакко Лехтовірта, заступниці міністра Мінінфраструктури Наталії Козловської та голови Ірпенської громади Олександра Маркушина відкрили 12 будиночків по 3 квартири в кожному. В одній такій квартирі можуть проживати 4 людини. Усі роботи виконані українською стороною, а наші партнери з Фінляндії надали безпосередньо будиночки", - написав Кравченко в Telegram.

У містечку проживатиме 141 особа, серед яких 42 дитини. Зокрема, багатодітні родини, сім’ї загиблих, люди з інвалідністю, соціальні працівники, родини військових.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що модульні містечка для переселенців не довели своєї ефективності. На сьогодні в Україні розгорнуто 25 модульних містечок, де живуть п’ять тисяч людей, і їх зведення триває.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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