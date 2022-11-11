Діти підірвалися на боєприпасі у Харкові, термінове попередження: "необхідно одразу..."

швидка допомога, лікарі

У Харкові діти прямо на вулиці постраждали від невідомої вибухівки – їх терміново госпіталізували.

Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов, вибух стався 11 листопада у Салтівському районі Харкова.

На вибуховому пристрої підірвалися два хлопчики 15 та 12 років.

Біля будинку діти виявили невідомий предмет. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані до лікарні.

Лікарі надають дітям всю необхідну медичну допомогу.

103, швидка допомога, швидка

«Вкотре закликаю всіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. У жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У разі виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 чи 102», - повідомив Синегубов.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі 18-річний хлопець прямо на вулиці постраждав від розриву снаряда - у юнака множинні вогнепальні уламки та переломи.

Про це розповів головний лікар лікарні Мечнікова Сергій Риженко.

"Щоночі випробування нервів у Мечникова. Микита, 18 років, цивільний, студент. Прямо на вулиці отримав поранення від вибуху снаряда", - написав Риженко у Facebook.

Батьки та сестра хлопця всю ніч провели біля операційної.

"Мати, батько і сестра під операційною всю ніч ридали. О восьмій ранку Володимир Дубина закінчив з хірургами операцію. Втомлений, який спізнюється на оперативку, був щасливий, що врятував ще одне молоде життя. Переповнені реанімації Мечникова, які сьогодні дають шанс воскреснути", – написав лікар.


Юлия Александрова, politeka.net





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