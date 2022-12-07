У Харкові новорічну ялинку встановлять на станції метро

Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки.

У Харкові новорічну ялинку встановлять на станції метро
Фото ілюстративне
© unsplash/vikhesse

Харківська міська влада ухвалила рішення про встановлення новорічної ялинки цього року на одній зі станцій метрополітену, щоб не піддавати жителів небезпеці на тлі триваючої війни РФ проти України. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.

«Ми розуміємо, що йде жорстока війна. І ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи – площі Свободи, – зараз це неможливо зробити. Тому було ухвалено рішення, щоб наряджати ялинку на станції метро, в метрополітені. Це є безпечно. І тому ми це робимо. Уже вчора ми завезли туди ялинку й будемо її прикрашати», – розповів мер.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023
Чому не рекомендується спати з грілкою всю нічЧому не рекомендується спати з грілкою всю ніч
У Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратураУ Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратура
"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа
За методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округЗа методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округ
Блок рекламы


Похожие новости
У Дніпрі готуються встановити новорічну ялинку: городянам запропонували "компромісний варіант"У Дніпрі готуються встановити новорічну ялинку: городянам запропонували "компромісний варіант"
Діти підірвалися на боєприпасі у Харкові, термінове попередження: "необхідно одразу..."Діти підірвалися на боєприпасі у Харкові, термінове попередження: "необхідно одразу..."
Зірка "Євробачення" Руслана несподівано нарвалася на критику після виступу в метро: "Поганий приклад"Зірка "Євробачення" Руслана несподівано нарвалася на критику після виступу в метро: "Поганий приклад"
"Божевільна поїздка": атракціон з людьми впав з багатометрової висоти"Божевільна поїздка": атракціон з людьми впав з багатометрової висоти
Що відбувається на місці сильної пожежі у Харкові: нові кадри та заява рятувальниківЩо відбувається на місці сильної пожежі у Харкові: нові кадри та заява рятувальників
Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертвРакетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертв
Розпорошення газу в метро Києва: зловмисника затримали, фотоРозпорошення газу в метро Києва: зловмисника затримали, фото
НП із розпорошенням газу в метро Києва: у поліції зробили заявуНП із розпорошенням газу в метро Києва: у поліції зробили заяву
"Геть з України москаль некрасивий": Сердючка выступила в киевском метро в поддержку военных"Геть з України москаль некрасивий": Сердючка выступила в киевском метро в поддержку военных
"Выбрался из братской могилы": мужчина после расстрела 40 километров шел пешком к родному дому"Выбрался из братской могилы": мужчина после расстрела 40 километров шел пешком к родному дому
Последние новости
Подгружаем последние новости