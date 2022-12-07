У Харкові новорічну ялинку встановлять на станції метро

Харківська міська влада ухвалила рішення про встановлення новорічної ялинки цього року на одній зі станцій метрополітену, щоб не піддавати жителів небезпеці на тлі триваючої війни РФ проти України. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.

«Ми розуміємо, що йде жорстока війна. І ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи – площі Свободи, – зараз це неможливо зробити. Тому було ухвалено рішення, щоб наряджати ялинку на станції метро, в метрополітені. Це є безпечно. І тому ми це робимо. Уже вчора ми завезли туди ялинку й будемо її прикрашати», – розповів мер.