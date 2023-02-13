Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Раніше музей визнав українським художником Архипа Куїнджі, інформує ZN.ua.

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
Іллю Рєпіна визнали українським художником

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав, що Ілля Рєпін та Іван Айвазовський є українськими художниками. Як повідомляє «Укрінформ», про це свідчать підписи під їхніми роботами на сайті музею.

Так, у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина, портрета хлопчика, «Пастуха з отарою овець» та інших картин Рєпіна зазначено, що він є українським художником родом з Чугуєва, нині Харківської області.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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