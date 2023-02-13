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2023-02-13
Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
Раніше музей визнав українським художником Архипа Куїнджі, інформує
Іллю Рєпіна визнали українським художником
Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав, що Ілля Рєпін та Іван Айвазовський є українськими художниками. Як повідомляє
Так, у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина, портрета хлопчика, «Пастуха з отарою овець» та інших картин Рєпіна зазначено, що він є українським художником родом з Чугуєва, нині Харківської області.
Фаїна Вауліна, ZN.ua