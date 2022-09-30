Дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою у стилі 20-х років відвідала вечірку у Нью-Йорку

Джордж Клуні разом зі своєю прекрасною дружиною Амаль за останній місяць з'явилися на публіці частіше ніж за рік. У Нью-Йорку закохані влаштували офіційний прийом на честь свого фонду Clooney Foundation.

У стилі 20-х років: дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою влаштувала вечірку у Нью-Йорку

У публічній бібліотеці Нью-Йорка на червоній килимовій доріжці пара з'явилася при повному параді. Вони мали вигляд голлівудських зірок 20-30-х років.

44-річна адвокатеса та захисниця прав людини виглядала чудово у вбранні, що нагадує розкішну кришталеву люстру. Її вибір упав на багаторівневу блискучу сукню від Atelier Versace з бахромою в золотому та сріблястому відтінку. Вбрання на товстих бретельках і з розрізом спереду підкреслило струнку фігуру дружини американського актора. Образ вона завершила босоніжками та крихітною золотою сумочкою. Волосся поклала на один бік і нанесла яскравий макіяж.

У стилі 20-х років: дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою влаштувала вечірку у Нью-Йорку

Джордж Клуні виглядав солідно в класичному костюмі-трійці, білій сорочці та з краваткою-метеликом.

У стилі 20-х років: дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою влаштувала вечірку у Нью-Йорку

Захід зібрав величезну кількість знаменитостей, включаючи Джона Красінскі, Дуа Ліпу, Джулію Робертс, Синтію Кроуфорд із чоловіком, Ітана Хоука та Оскара Айзека з дружинами, колишню дівчину Леонардо Ді Капріо та багатьох інших.

Нагадаємо, Джордж Клуні здійснив рідкісний вихід у світ з дружиною. 44-річна Амаль у червоній сукні в підлогу вразила публіку.


Анастасия Березовская, Тудей





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