Джулія Робертс показала стильний вечірній образ на офіційному прийомі в Нью-Йорку

Джулія Робертс, яка нещодавно зіграла головну роль у фільмі "Квиток у рай" разом із Джорджем Клуні, відвідала церемонію вручення премії Justice Albi Awards, організовану актором та його дружиною. Для цього заходу 54-річна Робертс обрала стильне чорне вбрання від Burberry колекції 2023 року.

Спідниця максі та подовжений піджак: Джулія Робертс показала стильний вечірній образ на офіційному прийомі в Нью-Йорку

Вперше Амаль та Джордж Клуні влаштували офіційний прийом на честь їхнього фонду Clooney Foundation і зібрали знаменитих гостей у публічній бібліотеці Нью-Йорка.

Вечірку відвідали Джон Красінський, Дуа Ліпа, Сінді Кроуфорд із чоловіком, Ітан Хоук та Оскар Айзек, колишня дівчина Леонардо Ді Капріо та багато інших зірок.

Джулія Робертс була без пари на цьому вечорі. Перед камерами вона постала в чорному аутфіті, що складався зі спідниці максі, чорної сорочки з контрастними атласними біло-жовтогарячими смужками та чорного жакета з рожево-жовтогарячими смужками та гудзиками на манжетах.

Спідниця максі та подовжений піджак: Джулія Робертс показала стильний вечірній образ на офіційному прийомі в Нью-Йорку

Свій образ зірка доповнила чорними шкіряними туфлями, розкішним годинником з камінням та елегантними сережками-кільцями. Джулія Робертс також зробила бордовий манікюр, вечірній макіяж і хвилясте укладання.

54-річна актриса виглядає свіжо та молодо. Вона, як завжди, широко посміхається на камеру, і це надає її образу ще більшої вишуканості.

Раніше повідомлялося, в якому вбранні дружина Джорджа Клуні була одягнена на влаштованому нею прийомі в Нью-Йорку.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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