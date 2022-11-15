У Харківській області троє залізничників та електромонтер підірвалися на мінах

Російські війська у понеділок, 14 листопада, обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілу мирні жителі отримали поранення, зазначив глава ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У селі Болдирівка Куп'янського району через обстріли горіли склади із зерном", - зазначив Синєгубов у Telegram.

У Куп'янському районі дві жінки отримали поранення 66 та 62 років та чоловік 50 років.

Біля залізничної станції Цупівка на міні підірвалися троє залізничників. Їх госпіталізовано з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. У районі села Безруки на міні підірвався автомобіль "Харківобленерго", поранення отримав 41-річний електромонтер.