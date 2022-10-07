Масковий режим з 7 жовтня: кого з українців стосується нове розпорядження

Вже з сьогоднішнього дня вводиться масковий режим через підвищену захворюваність на COVID.

Нове розпорядження місцевой влади стосується мешканців Сумської області, пише Politeka.net.

"В області прийняте рішення, моє розпорядження щодо введення маскового режиму", - зазначив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, додавши, що, нажаль, коронавірус з України нікуди не подівся.

Додамо, що лише за тиждень на Сумщині коронавірус підтвердили у більш ніж 3 200 людей, 7 людей померли.

«Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами», - йшлося у повідомленні КМДА.

Також українцям нагадали, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація.