Масковий режим з 7 жовтня: кого з українців стосується нове розпорядження

карантин, локдаун, українці в масках, пенсіонер

Вже з сьогоднішнього дня вводиться масковий режим через підвищену захворюваність на COVID.

Нове розпорядження місцевой влади стосується мешканців Сумської області, пише Politeka.net.

"В області прийняте рішення, моє розпорядження щодо введення маскового режиму", - зазначив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, додавши, що, нажаль, коронавірус з України нікуди не подівся.

коронавірус, лікарня

Додамо, що лише за тиждень на Сумщині коронавірус підтвердили у більш ніж 3 200 людей, 7 людей померли.

«Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами», - йшлося у повідомленні КМДА.

вакцина від коронавірусу, вакцинація

Також українцям нагадали, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
Блок рекламы


Похожие новости
Такі пісні не дають впасти. MamaRika надихнула українців новим треком "Щастя"Такі пісні не дають впасти. MamaRika надихнула українців новим треком "Щастя"
Улюблениця Вакарчука Соловій слідом за Астаф'євою одягла фартух і зворушила українців на вулиці: "Яка ти розумничка"Улюблениця Вакарчука Соловій слідом за Астаф'євою одягла фартух і зворушила українців на вулиці: "Яка ти розумничка"
Нікітюк вразив зовнішній вигляд українського захисника після полону, емоції важко було приховати: "Рік горя та страждань..."Нікітюк вразив зовнішній вигляд українського захисника після полону, емоції важко було приховати: "Рік горя та страждань..."
«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив
Маски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосуєтьсяМаски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосується
Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"
Вєрка Сердючка у стрінгах зібралася на Щекавицю, приголомшивши українців: "Ми майже на місці..."Вєрка Сердючка у стрінгах зібралася на Щекавицю, приголомшивши українців: "Ми майже на місці..."
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Каменських похвалилася важливою подією та зацікавила українців новим стилем: "Українська Моніка"Каменських похвалилася важливою подією та зацікавила українців новим стилем: "Українська Моніка"
Немає ніякого виправдання: українці відреагували на звернення Ані Лорак в соцмережах
Последние новости
Подгружаем последние новости