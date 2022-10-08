"Не побоялася і зробила": Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла про своє нове дітище
Відома хореограф Ілона Гвоздьова поділилася стильним фото та розповіла про своє нове дітище.
Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото та розповіла про свій новий проект Ukrainian Women Unity.
На новій фотографії Ілона знята у просторій світлій кімнаті, вона стоїть у задумливій позі. Перед камерою зірка з'явилася у стильному образі – на ній білі джинси, майка та біло-зелений картатий піджак, а завершують образ золотаві прикраси. Волосся танцівниці розпущене і акуратно зачесане, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вираз.
У підписі до публікації Гвоздєва написала: "20 жовтня відбудеться вже мій третій мотиваційний жіночий захід @uwu_gvozdeva. Просто не вірю сама собі,що не побоялась і все ж таки зробила це! Завдяки єдності наших жінок, кожного разу нам вдається відкривати нові таланти, руйнувати міфи, надихати, допомагати, покращувати реальність і продовжувати будувати таке крихке, але таке бажане і омріяне майбутнє! Як гадаєте, в якому саме ресторані Києва зустрінемось цього разу? Хто вгадає, отримає від мене подарунок".