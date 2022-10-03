Стрільбу відкрили біля школи у Чернівцях, повідомляється про загиблу поліцейську: перші кадри та подробиці

В Чернівцях надзвичайна подія. Патрульні приїхали на виклик "сімейне насильство". У квартирі чоловік почав стріляти.

У пресслужбі поліції Буковини з азначили, що інформація, яку поширюють у соцмережах, про ніби то загиблих чи поранених діттей під час стрілянини на вулиці Воробкевича обласного центру, не відповідає дійсності.





"З'ясовуємо обставини. Інформація щодо загиблих чи поранених дітей не відповідає дійсності. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, внаслідок стрілянини в Чернівцях загинула працівниця поліції.

За даними джерел, внаслідок перестрілки в Чернівцях загинула поліцейська 22 років. Вистріл упритул у голову. Подробиці уточнюються

Є також інформація, що нападник стріляв з автомата АК. Зловмиснику вдалося втекти. Зараз він імовірно переховується в будівлі 27 школи на вулиці Воробкевича.



