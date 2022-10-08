"Ось цей день настав": Астаф'єва опинилася на кухні з Бідняковим та зняла нове шоу

Відома співачка Даша Астаф'єва показала кумедне відео з Андрієм Бідняковим та розповіла про нове шоу.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася в Україні та бере участь у всіляких волонтерських та благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала кумедний відеоанонс, у якому зацікавила новим шоу.

Як виявилося, Даша зустрілася на кухні з коміком та телеведучим Андрієм Бідняковим. Судячи з анонсу, у першому випуску артисти готували вареники, і дуже весело проводили час. Варто зазначимо, що на кухню Астаф'єва прийшла в джинсах та асиметричному жовтому топі з пишним рукавом, її волосся зібране та заплетене в тугу косу, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Я довго чекала... і от цей день настав! Гумор і харизма... і @biedniakov. Жартую. Новий Андрій. Знайомтеся! Такі страви. Повний випуск вже на ютуб, посилання в шапці профілю".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео співачки: "Знову він. Його вже занадто багато", "Дочекалася! Біжу на ютуб, тим більше з таким гостем", "Кожен, коли вперше щось смачне приготував: треба відкривати кулінарний заклад", "Слід подивитися", "Так добре – українською. Ви молодці", "Ой, Даша, кожен новий образ – шедевр", "Будемо дивитися", "Клас! Пішла дивитися".