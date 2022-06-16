Мужчина обворовал воина ВСУ, пока тот был на фронте: какое наказание ему грозит

Мужчина обворовал воина ВСУ, пока тот был на фронте: какое наказание ему грозит

В столице злоумышленник обворовал квартиру военнослужащего, пока тот пребывал в зоне боевых действий.

Об этом 16 июня сообщили в полиции Киева.

В столичную полицию обратился военнослужащий ВСУ, который после ротации вернулся в дом и обнаружил, что обворовали его квартиру.

Оперативники разоблачили в совершении правонарушения 35-летнего киевлянина, уже подозреваемого в совершении аналогичного преступления на территории Подольского района.

Фигурант не успел реализовать похищенное имущество, следователи изъяли похищенное в качестве вещественных доказательств и после проведения всех необходимых следственных действий возвратят вещи владельцу.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.


Алексей Ионов, politeka.net





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