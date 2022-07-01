Вступна кампанія-2022: всю необхідну інформацію про вступ можна знайти в одному місці
В Україні продовжує працювати чат-бот "ОсвітаВсім", де зібрана уся необхідна абітурієнтам інформація - основні дати вступної кампанії для обраної траєкторії вступу, контакти служби підтримки чи відеоінструкції з реєстрації електронних кабінетів, інформує
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Скористатися сервісом можна за допомогою Telegram-каналу та прив'язаної до нього Facebook-сторінки ДП "Інфоресурс".
"Цьогоріч у боті відбулося кілька важливих оновлень. Зокрема, тепер у застосунку можна знайти не лише актуальні дати вступу до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, а й для всіх категорій", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, це:
- вступ до закладів фахової передвищої освіти на основі 9-тьох класів;
- вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти на основі 11-тьох класів;
- вступ до закладів вищої освіти на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра;
- вступ до магістратури на основі бакалавра, спеціаліста, магістра.
Окрім цього, чат-бот надає простий доступ до інших опцій: відеороз'яснень, інфоматеріалів, нормативних документів, контактів служби підтримки, перевірки документів про освіту тощо. Розділи постійно доповнюються новими матеріалами та актуальною інформацією.