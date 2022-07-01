Вступна кампанія-2022: всю необхідну інформацію про вступ можна знайти в одному місці

В Україні продовжує працювати чат-бот "ОсвітаВсім", де зібрана уся необхідна абітурієнтам інформація - основні дати вступної кампанії для обраної траєкторії вступу, контакти служби підтримки чи відеоінструкції з реєстрації електронних кабінетів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Скористатися сервісом можна за допомогою Telegram-каналу та прив'язаної до нього Facebook-сторінки ДП "Інфоресурс".

"Цьогоріч у боті відбулося кілька важливих оновлень. Зокрема, тепер у застосунку можна знайти не лише актуальні дати вступу до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, а й для всіх категорій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це:

вступ до закладів фахової передвищої освіти на основі 9-тьох класів;

вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти на основі 11-тьох класів;

вступ до закладів вищої освіти на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра;

вступ до магістратури на основі бакалавра, спеціаліста, магістра.

Окрім цього, чат-бот надає простий доступ до інших опцій: відеороз'яснень, інфоматеріалів, нормативних документів, контактів служби підтримки, перевірки документів про освіту тощо. Розділи постійно доповнюються новими матеріалами та актуальною інформацією.