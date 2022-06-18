Внезапно оборвалась жизнь известной украинской певицы и звезды шоу "Х-фактор": "Такая молодая..."

Умерла известная украинская актриса и певица, участница двух сезонов талант-шоу "X-фактор" Оксана Шавкун.

Артистка из Днепра также была победительницей конкурса "Славянский базар-1999". О трагедии сообщили в Управлении культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета в Facebook.

"Оксана Шавкун - невысокая, хрупкая брюнетка, имеющая сильный голос - такой запомнится она днепровскому зрителю!", — сказано в публикации.

Бывшая однокурсница артистки уточнила, что причиной трагедии стала тяжелая болезнь - двухсторонняя пневмония, а скончалась Шавкун в Болгарии, куда поехала со своим сыном.

Оксана пела с 11 лет в детской шоу-группе "Джем-си". Девочка решила связать судьбу со сценой. Шавкун принимала участие во многих международных фестивалях, являлась неоднократной участницей и победительницей различных конкурсов. Артистка также засветилась во втором и четвертом сезонах шоу "Х-фактор", где все судьи и зрители аплодировали ей стоя.

Последняя ее работа — главная роль в мюзикле «Таємниці Нотр-Дам» (новом проекте Театра «КВН ДГУ»).

"Как же так! Такая молодая...? Светлая память!", "Царство Небесное Оксане. Искренние соболезнования родным и друзьям. Вечная светлая память", "Просто не верится...", — скорбят украинцы в комментариях.