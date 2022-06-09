Яма из "Танців з зірками" задумался, какой будет жизнь после войны: "Такой же уже не будет"

влад яма, скрин

Знаменитый хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма задумался о будущем, поделившись своим прогнозом.

Как пишет Politeka.net, в новых сториз на своей странице в Инстаграм Яма признался, что ему не хватает некоторых вещей из довоенной жизни. В частности, танцор заскучал за программами, в которых снимался.

«Соскучился по работе. А вы соскучились по танцам?», - поинтересовался у своих поклонников хореограф.

Яма признался, что ему хочется вернуться в мирную жизнь. Танцор опубликовал несколько архивных фото, на которых он проводил время в компании своей семьи.

«А на самом деле хочется мирной жизни. Но ведь точно такой же уже не будет», - задумался о будущем танцор.

Впрочем, Яма не теряет надежду на то, что все будет не просто хорошо, а еще лучше, чем было.

«Но может быть еще лучше!», - написал танцор, поделившись снимком, на котором позировал в стильном костюме и с бокалом шампанского в руке.


Дарья Волкова, politeka.net





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