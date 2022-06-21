Відбудеться конкурс короткометражок про війну Росії проти України
Учасник має право обрати тему на власний розсуд про події, що пов’язані із новою фазою збройної агресії РФ проти України, що почалась 24 лютого, інформує
В Україні відбудеться конкурс короткометражних фільмів про події, що розгортаються в країні після 24 лютого. Відповідну ініціативу каналу українського іномовлення UATV вже підтримали в
Описи подій, історій та ситуацій, з яким стикалися в жителі міст та містечок в окупації або в районах інтенсивних боїв, історії військових, волонтерів, жителів, які постраждали внаслідок війни або тих, які допомогли наблизити перемогу. Ці та близькі до них теми, над якими працювали чи працюють митці – привід податися для розгляду роботи експертною комісією.
Заявник (учасник) має право обрати тему на власний розсуд. Перелік документів та умови участі доступні
У потенційних учасників є час до 30 червня, роботи прийматимуть до 10:00 включно.
Декілька місяців тому режисер Олександр Кірієнко зумів у якихось 5 хвилин помістити драму жителів загубленого містечка чи села на межі зони бойових дій. Божевільний хлопець, що втратив близьких і його чи то сусіди, чи то родичі похилого віку, які вагаються між евакуацією та тим, щоб залишитися вдома, “На своїй землі”. Фільм саме з такою назвою вже можна переглянути в мережі, головні ролі зіграли Станіслав Боклан, Ніна Набока та Олександр Биков.