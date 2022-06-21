Відбудеться конкурс короткометражок про війну Росії проти України

В Україні відбудеться конкурс короткометражних фільмів про події, що розгортаються в країні після 24 лютого. Відповідну ініціативу каналу українського іномовлення UATV вже підтримали в Держкіно , детально про умови участі йдеться на сайті мультимедійної платформи.

Описи подій, історій та ситуацій, з яким стикалися в жителі міст та містечок в окупації або в районах інтенсивних боїв, історії військових, волонтерів, жителів, які постраждали внаслідок війни або тих, які допомогли наблизити перемогу. Ці та близькі до них теми, над якими працювали чи працюють митці – привід податися для розгляду роботи експертною комісією.

Заявник (учасник) має право обрати тему на власний розсуд. Перелік документів та умови участі доступні за посиланням.

У потенційних учасників є час до 30 червня, роботи прийматимуть до 10:00 включно.

Декілька місяців тому режисер Олександр Кірієнко зумів у якихось 5 хвилин помістити драму жителів загубленого містечка чи села на межі зони бойових дій. Божевільний хлопець, що втратив близьких і його чи то сусіди, чи то родичі похилого віку, які вагаються між евакуацією та тим, щоб залишитися вдома, “На своїй землі”. Фільм саме з такою назвою вже можна переглянути в мережі, головні ролі зіграли Станіслав Боклан, Ніна Набока та Олександр Биков.